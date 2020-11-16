Hangi ağrıya ne iyi geliyor ?
Havucun son yıllarda erken bunama, alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine iyi geldiğini belirten Dr.Fevzi Özgönül, mevsiminde yenilen besinlerle ilgili bilgiler verdi.
Demir deposu olarak bilinen ıspanağın A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze içerdiğini ve bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırdığını söyleyen Dr.Fevzi Özgönül, ''Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur” dedi.
SİNDİRİME TAZE FASULYE
Taze fasulyenin ise özellikle mevsiminde haftada 2 defa, tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Özgönül, "Kalorisi düşük, yağ bakımından fakir bir sebze olsa da bol lifli yapısı sebebiyle diğer gıdaların sindirimine yardımcı olduğu ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağladığı için ayrıca kötü kolesterolün bağırsaktan emilimini engellediği için yararlı bir yiyecektir" diye belirtti.
ÜLSERE BİBERİYE
Özgönül, "Biberiyede bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide ülserinde, hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlarda, migren tipi baş ağrılarında faydalı olabilir. Hatta biberiye yağı kas ve eklem ağrılarını hafifletmekte kullanılabilir" tavsiyesinde bulundu.
KOLESTEROLE SARIMSAK
Dr.Fevzi Özgönül ayrıca, taze sarımsağın da mevsimsel salgın hastalıklarda koruyucu olarak, tansiyon ve kolesterol düşürücü olarak, kan sulandırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanıldığını vurguladı.
BAŞ AĞRISINA HAVUÇ
Havuç salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde kullanılmaası gerektiğini ifade eden Özgönül, "Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır” dedi.
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