Mansur Yavaş müzik listesini paylaştı

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:08

Spotify adlı müzik uygulamasının çıkardığı listeyi paylaşan Mansur Yavaş, çocuklara seslendi. “Hepinizi çok seviyorum” diyen Yavaş, müzik listesini paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarım, Biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz.”



Yavaş'ın hazırladığı liste şu şekilde sıralandı:

1 - Loreena McKennitt

2 - Leonard Cohen

3 - Adele

4 - Geneviève Leclerc

5 - Pessenger