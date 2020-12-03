Mansur Yavaş müzik listesini paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencilere önerdiği müzik listesini paylaştı.
Spotify adlı müzik uygulamasının çıkardığı listeyi paylaşan Mansur Yavaş, çocuklara seslendi. “Hepinizi çok seviyorum” diyen Yavaş, müzik listesini paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
“Çocuklarım, Biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz.”
Yavaş'ın hazırladığı liste şu şekilde sıralandı:
1 - Loreena McKennitt
2 - Leonard Cohen
3 - Adele
4 - Geneviève Leclerc
5 - Pessenger
Çocuklarım,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 2, 2020
Biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var.
Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz.
Hepinizi çok seviyorum.??#2020Wrapped pic.twitter.com/ENnLY9F285
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