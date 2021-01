Harran Üniversitesi'nin kampüsünde yangın: TOMA'lar da müdahale etti

10 Ocak 2021 Pazar, 16:23

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde yer alan lojistik deposunda yangın çıktı. Öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede deponun her tarafına sıçradı.

İçerisinde beyaz eşya, yatak, mobilyaların bulunduğu depodaki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerine destek amaçlı jandarma ve emniyete ait TOMA’lar da bölgeye gönderildi. Yangını söndürme çalışması devam ediyor.





VALİ'DEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları dile getirdi:

"İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi. Şu an halen yangın devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz."