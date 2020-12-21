Harrods'tan 16,3 milyon sterlinlik alışveriş yapan Zamira Hacıyeva, parasının kaynağını açıklayamazsa ev ve golf sahasını kaybedecek
İngiltere'de ünlü Harrods mağazasından 10 yıl içinde 16 milyon 309 bin sterlin (Yaklaşık 167 milyon Türk Lirası) harcama yaptığı ortaya çıkan Azeri vatandaşı Zamira Hacıyeva, parasının kaynağını açıklayamazsa Londra'daki 22 milyon sterlinlik mal varlığını kaybedecek.
İngiltere'de ünlü Harrods mağazasından 10 yıl içinde 16 milyon 309 bin sterlin (Yaklaşık 167 milyon Türk Lirası) harcama yaptığı ortaya çıkan Azeri vatandaşı Zamira Hacıyeva, parasının kaynağını açıklayamazsa Londra'daki 22 milyon sterlinlik mal varlığını kaybedecek.
Hacıyeva, 2016'da Azerbaycan'da yöneticisi olduğu bir kamu bankasından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Cihangir Hacıyev'le evli.
Yüksek Mahkeme, Zemira Hacıyeva'nın 2018'de hakkında çıkarılan Açıklanamayan Servet Emri'nin kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.
Mahkeme Hacıyeva'nın itiraz başvurusunun hukuki bir dayanağı olmadığına hükmetti.
Mülklerinin değeri 22 milyon sterlin
Karar uyarınca servetinin kaynağını açıklayamaması durumunda İngiltere bankalarındaki hesaplarından aldığı faiz dışında başka geliri olmayan Hacıyeva'nın Londra'da Harrods yakınlarındaki eviyle Berkshire bölgesindeki golf sahasına el konulacak.
Ulusal Suç Kurumu'nun soruşturmasında bu mülklerin Şubat 2018 itibarıyla değerinin 22 milyon sterlin olduğu açıklanmıştı.
Hacıyeva, Azerbaycan'da adil yargılanmayacağını öne sürerek geçen yıl sınır dışı edilmesiyle sonuçlanabilecek bir mahkeme kararını engellemişti.
Zamira Hacıyeva'nın çoğu kocasının bankasına ait kredi kartlarıyla 2006-2016 yılları arasında milyonlarca sterlinlik harcama yaptığı belirtiliyor.
Harrods'tan neler aldı?
Yüksek Mahkeme'ye sunulan belgelere göre Harrods mağazasının otoparkında kendisine tahsis edilmiş iki park yeri olan Hacıyeva'nın buradan yaptığı alışverişin dökümü şöyle:
Boucheron mücevher
3,5 milyon sterlin
Cartier mücevher
1,4 milyon sterlin
Dennis Basso (Amerikan moda tasarımcısı)
402 bin sterlin
Sandwich by Tom (Tom Dixon mobilya mağaza ve kafelerinde yapılan harcama)
332 bin sterlin
Celine
300 bin sterlin
Oyuncak
251 sterlin
Parfüm
160 bin sterlin
Çikolata
32 bin sterlin
Çay-kahve
24 bin sterlin
Sebze-meyve
10 bin sterlin
Toplam harcama
16.309.077,87 sterlin
Hacıyeva'nın İngiltere'den yatırımcı vizesi alabilmek için 2010'da 1 milyon sterlinlik İngiliz kamu tahvili aldığı ortaya çıkmıştı.
Bu paranın Hacıyeva'nın kocası tarafından verildiği belirtiliyor. Hacıyeva'nın ev ve golf sahasını off shore şirketler aracılığıyla aldığı belirlenmişti.
Azerbaycan vatandaşı Zamira Hacıyeva Londra'daki Harrods mağazasında 122 milyon lirayı nasıl harcadı?
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