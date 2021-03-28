İngiltere Milli Takım Kaptanı Harry Kane: "Aynı kaderi paylaşmak istemiyorum"

28 Mart 2021 Pazar, 13:04

Harry Kane, Tottenham’daki geleceğine ve İngiltere Milli Takımı’nın durumuna ilişkin Telegraph’a açıklamalarda bulundu. 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda bugün Arnavutluk ile oynayacak İngiltere’de Kane, geçmiş dönemlerde takıma kaptanlık yapan oyunculardan farklı olmak istediğini belirtti. Tarihindeki tek kupasını 1966’da evinde düzenlenen dünya kupasında kazanan İngiltere, o tarihten bu yana başarı elde edemedi. Kane, bu konuyla ilgili, “Bunu düşünmeden oynamak zor. Sadece benim için değil, tüm ülke için ne anlama geldiğini ve durumu kelimelere dökmenin zor olduğunu biliyorum. Bir kupa kazanmak harika bir an olurdu ancak bu hiç kolay değil. Durumu değiştirebilme şansına sahip olmak bana çok fazla motivasyon sağlıyor. Uzun zamandır milli takım olarak kupa kazanamadık. Kariyerimin sonuna geldiğimde İngiltere ile kupa kazanamazsam Wayne Rooney ile aynı kaderi paylaşacağım. Geriye dönüp baktığımda her zaman pişman olacağım.”

TOTTENHAM’DAKİ GELECEĞİMİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Bu sezon Londra ekibinin en formda isimlerinden olan Kane, geleceği ile ilgili karar vermek için sezon sonunu beklediği ifade etti. İngiliz forvet, Tottenham’ın Carabao Cup finalinde Manchester City’yi mağlup etmesi halinde kulüp kariyerinin ilk kupasını kazanacak. Kane, “Şu anda geleceğim ile ilgili soruları yanıtlamak zor bir durum. Tüm odağım milli takımla oynayacağımız maçlarda ve sezonun geri kalanında Tottenham ile yapacaklarımda. Sonrasında ise Euro 2020’yi düşünmem gerekiyor. Spekülasyon ve söylentiler hakkında düşünmek performansıma zarar verir. Yaz sonuna kadar tamamen sahadaki işimi yapmaya odaklandım ve sonra nereye gideceğimi göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

LEWANDOWSKİ HARİKA BİR OYUNCU

30’lu yaşlara geldiğinde formunu üst seviyede tutmak istediğini söylen Kane, “Bence Lewandowski harika bir oyuncu. İnanılmaz bir bitirici ve her yönden oyunu harika. Takımına yaptığı katkıları görebiliyorsunuz. Lewandowski, Ronaldo ve Messi’ye bakarsanız birçok oyuncunun 30’lu yaşlarına geldiğinde harika bir performansa sahip olduğunu görürsünüz. Yapmak istediğim şey bu. 27 yaşındayım, öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var.” dedi.