Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint baba oldu

Harry Potter filminde canlandırdığı Ron Weasley karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint ilk kez baba oldu. Grint, mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 13:54
Harry Potter’ın Ron’u Rupert Grint baba oldu
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Salgın döneminde ebeveynlik duygusunu yaşayan ünlüler arasına Rupert Grint ile Georgia Groom da katıldı.

Harry Potter film serisi ile adını dünyaya duyuran Grint, mutlu haberi Instagram sayfasından paylaştı.

32 yaşındaki oyuncu, baba-kız pozunu "10 yıl geçti ama buradayım. Hepinize Wednesday (Çarşamba) G. Grint’i takdim ederim. Güvenle kalın" notuyla paylaştı.

Rupert Grint, J.K. Rowling’in Harry Potter romanından uyarlanan filmde, Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile kamera karşısına geçmişti.


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