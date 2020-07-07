Harvard Üniversitesi, gelecek yıl tüm dersleri internet üzerinden yapacak
Harvard Üniversitesi, gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını ve yıllık eğitim ücretinin 50 bin dolar civarında olmaya devam edeceğini açıkladı.
Lisans öğrencilerinin yüzde 40 kadarının kampüste kalmaya devam edebileceği belirtilirken, öğrencilerin kampüste kalmayı seçseler bile, bile dersleri internet üzerinden alacağı kaydedildi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni kurallar doğrultusunda öğrencilerin kaldıkları yatakhanelere ziyaretçi alınmayacak ve hatta bir yatakhanede kalanların, diğer yatakhaneleri ziyareti yasak olacak.
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