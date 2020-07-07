Harvard Üniversitesi, gelecek yıl tüm dersleri internet üzerinden yapacak

07 Temmuz 2020 Salı, 10:46

Lisans öğrencilerinin yüzde 40 kadarının kampüste kalmaya devam edebileceği belirtilirken, öğrencilerin kampüste kalmayı seçseler bile, bile dersleri internet üzerinden alacağı kaydedildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni kurallar doğrultusunda öğrencilerin kaldıkları yatakhanelere ziyaretçi alınmayacak ve hatta bir yatakhanede kalanların, diğer yatakhaneleri ziyareti yasak olacak.