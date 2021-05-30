Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hotamışlıgil, Türkiye için tarih verdi

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:54

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN TÜRK'te Cüneyt Özdemir ile 5N1K'nın konuğu olan Prof. Dr. Hotamışlıgil, "Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil" dedi.

"AŞI KARNESİ BENCE KÖTÜ BİR FİKİR"

"Aşı karnesi" uygulamasıyla ilgili yorumlarda bulunan Hotamışlıgil, "Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.. 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı" diye konuştu.

Hotamışlıgil, aşılama çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı.

Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir."