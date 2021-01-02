Hasan Can Kaya'dan 'Exxen'için yeni proje
Youtube'ta 'Konuşanlar' isimli programıyla dikkat çeken ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, Exxen için yetişkinlere özel çizgi film yapıyor.
Program yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni kurduğu dijital platformu Exxen'in projelerinden biri daha ortaya çıktı. Youtube'ta Konuşanlar isimli programıyla ünlenen Hasan Can Kaya Exxen'e "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" dizisi ve programın yanı sıra bir de yetişkinler için çizgi film yapacak.
'DİZİNİN MÜZİKLERİNİ KİBARİYE YAPACAK'
O Ses Yılbaşı çekimleri sırasında konuşulan proje, yerli Simpsons çizgi filmi tarzında olacak. Adı "Ekmek Kapısı" olan çizgi filmin kesinleşen oyuncuları; Ezgi Gör ve Tuna Orhan, müziklerini ise Kibariye yapacak.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ALMIŞTI
'Konuşanlar' adlı stand-up programı ile tanınan Hasan Can Kaya, programın Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşınacacağının duyurulmasının ardından YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırılınca sevenleri tarafından tepki topladı. Ayrıca YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.
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