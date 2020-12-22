Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Gaziantep’te, hasta almaya giden ambulans hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3’ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Çağdaş Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde seyir halindeki Fatih Kaya idaresindeki 27 BEC 49 plakalı ambulans ile Bülent Özgüzel idaresindeki 27 ARL 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddeti ile yan yatan ambulansta sıkışan bir sağlık görevlisini itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaşanan kazada 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
Yol ortasında yan yatan ambulans kurtarıcı ile kaza alanından kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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