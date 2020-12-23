Hastanede KRT, FOX, TELE1 ve Halk TV yasağı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:25

Tekirdağ Şehir Hastanesinde yatan bir hasta, “Televizyon seyrediyoruz ama istediğimiz televizyon kanalını seyredemiyoruz. Şehir Hastanesi, şimdiden politikaya alet olmuş. Biz hastayız, morale ihtiyacımız var. Hükümetin havuz medyasını seyretmek istemiyoruz. İlk aklımıza gelen kanal FOX TV. Ancak FOX TV’nin yanı sıra HALK TV, KRT ve TELE1 gibi kanalları da seyretmek mümkün değil. İşi tam politize etmişler.” dedi.

HaberTrak gazetesinde durumu gündeme getiren Cenap Kürümoğlu, 'Şehir Hastanesi'nde televizyon rezaleti' başlıklı yazısında hastanede kalan arkadaşından aldığı bilgileri aktardı.

"REZALETE SON VERİLSİN"

Olaya ilk başta inanamadığını belirten Kürümoğlu, "Baştan inanamadım. Ancak arkadaşımın, “Oğluma da kanalları arattırdım. Fakat o da bulamadı.” Deyince inandım. Zira oğlu, bilgisayar ve TV işleri yapıyor. Takılması bulamaması mümkün değil. Kısacası rezalet. Hastanenin açıldığı ilk günlerde hastalara karşı böyle bir tavır alınması ayıp. Hastanede bile insanlar, özgürce TV seyredemiyor. Bu işin, düzeltilmesini bekliyoruz. Rezalete son verilsin" değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak: Habertrak