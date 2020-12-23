Hastanede KRT, FOX, TELE1 ve Halk TV yasağı
Tekirdağ Şehir Hastanesinde KRT, Fox, TELE1 ve Halk TV'nin televizyonlardan silindiği, izlenmesinin engellendiği öğrenildi.
Tekirdağ Şehir Hastanesinde yatan bir hasta, “Televizyon seyrediyoruz ama istediğimiz televizyon kanalını seyredemiyoruz. Şehir Hastanesi, şimdiden politikaya alet olmuş. Biz hastayız, morale ihtiyacımız var. Hükümetin havuz medyasını seyretmek istemiyoruz. İlk aklımıza gelen kanal FOX TV. Ancak FOX TV’nin yanı sıra HALK TV, KRT ve TELE1 gibi kanalları da seyretmek mümkün değil. İşi tam politize etmişler.” dedi.
HaberTrak gazetesinde durumu gündeme getiren Cenap Kürümoğlu, 'Şehir Hastanesi'nde televizyon rezaleti' başlıklı yazısında hastanede kalan arkadaşından aldığı bilgileri aktardı.
"REZALETE SON VERİLSİN"
Olaya ilk başta inanamadığını belirten Kürümoğlu, "Baştan inanamadım. Ancak arkadaşımın, “Oğluma da kanalları arattırdım. Fakat o da bulamadı.” Deyince inandım. Zira oğlu, bilgisayar ve TV işleri yapıyor. Takılması bulamaması mümkün değil. Kısacası rezalet. Hastanenin açıldığı ilk günlerde hastalara karşı böyle bir tavır alınması ayıp. Hastanede bile insanlar, özgürce TV seyredemiyor. Bu işin, düzeltilmesini bekliyoruz. Rezalete son verilsin" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Habertrak
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı