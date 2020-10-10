Hastaneden kaçmaya çalışan Covid-19 hastası düşerek ağır yaralandı
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isterken 10 metre yükseklikteki balkondan düşen kişi ağır yaralandı.
Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Erkan A. (40) durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavisi sürerken buradan izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.
Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü.
Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı.
Polis, hastanede inceleme başlattı.
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