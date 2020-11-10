'Hastanelerde yer yok. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli’ dedi, görevinden alındı!

10 Kasım 2020 Salı, 16:07

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürbüz Akçay’ın WhatsApp grubunda yaptığı “Covid servisleri ve acilleri tamamen dolu. Hastanelerde yer yok. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli” paylaşımı dışarı sızınca üniversite yönetimi istifaya zorladı. Akçay, baskılar karşısında başhekim yardımcılığı görevini bıraktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Akçay, WhatsApp grubunda yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına “Denizli’den S.O.S. veriyorum. Korona pandemisi tüm şiddetiyle devam ediyor. İki devlet hastanesi ve Tıp Fakültesi yoğun bakımları, covid servisleri ve acilleri tamamen dolu. Son bir hafta içinde bir dostum, bir kuzenim rahmetli oldu. Şu anda kaç tane tanıdığım yoğun bakımda. Annem pozitif, evde tedavi alıyor. Ağırlaşsa Denizli’de hastanelerde yer yok. Bu yazıyı okuyanlardan bakan beye ulaşabilecek varsa Denizli’de acil sokağa çıkma yasağı ve tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BU PAYLAŞIM GÖREVİNDEN ETTİ

Akçay'ın bu paylaşımı, WhatsApp grubunun bir üyesi tarafından kullanıldı. Paylaşımın grup dışında kullanılmasıyla da şimşekleri üzerine çekti. PAÜ yönetimi, paylaşımı nedeniyle Akçay'dan görevi bırakmasını istedi. Bunun kendisine iletilmesinin ardından da Akçay'ın başhekim yardımcılığı görevinden istifa ettiği öğrenildi.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER ARASINDA

Denizli, özellikle Ekim ayıyla birlikte Corona virüsü salgınının yayılmasında öne çıkan illerden oldu. Son dönemde ise en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer aldı. Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, gelinen noktayı “2 bin test yapılıyor, 800 pozitif vaka çıkıyor” diye açıkladı.