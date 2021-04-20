Hastanelik olan Hande Fırat'ı CHP'li Murat Emir muayene etti

20 Nisan 2021 Salı, 15:17

Evinde geçirdiği kaza sonrası iki gözünde hasar oluşan Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara Dünya Göz Hastanesi'ne gitti. Fırat'ı, burada CHP Milletvekili ve göz doktoru Murat Emir muayene etti.

CHP'li Murat Emir'in, gazeteci Hande Fırat'ı muayene ettiği anlara dair fotoğraflar dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Hande Fırat, birbirine yapışan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcılar patlamıştı. İki gözünde de hasar oluştuğu için hastaneye gitmişti.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat’ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirilmişti.

Ankara Dünya Göz Hastanesi'nde muayene olan Fırat'ı, CHP Milletvekili ve göz doktoru Murat Emir muayene etti.

Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.