Hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama

03 Ekim 2020 Cumartesi, 08:45

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.



'TRUMP ÇOK İYİ DURUMDA'



Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.