Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri : 88

07 Ekim 2020 Çarşamba, 18:40

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol’u son periyotta attığı 42 sayıyla 90-88 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Hüseyin Çelik x, Sertan Kırklar x, Batuhan Kümükoğlu x,

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk xx 15, Kübra Siyahdemir xx 15, İdal Yavuz x, Derin Yaya xx 10, Özge Yavaş xx 14, Gizem Başaran xxx 18, Hind Ben Abdelkader xxx 18

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç x 6, Zeynep Öykü Kalbisagde xx 7, Melis Gülcan xx 18, Ayşegül Günay Aladağ x 9, Kylee Annette Shook xx 11, Esra Ural Topuz xx 12, Pearl Desiree Harris xxx 25

Başantrenör: Ayhan Avcı



1. Periyot: 16-23 (Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 34-45 (Kayseri Basketbol lehine)

3. Periyot: 48-66 (Kayseri Basketbol lehine)

5 Faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)



