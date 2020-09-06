Hatay’daki orman yangını sürüyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını sürüyor. Yangına 150 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale ediliyor
Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy mevkinde dün hatayöğle saatlerinde çıkan yangın, 100 hektarlık alanın kül olmasının ardından kontrol altına alınmıştı. Sıcak hava ve rüzgar nedeniyle tekrar alevlenen yangın daha sonra Antakya ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesinde bulunan ormanlık alana da sıçradı. Yaylacık Mahallesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangını çevreleyen orman müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, rüzgarla birlikte hızla yayılan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
14 saattir aralıksız süren söndürme çalışmalarına, çevre şehir ve ilçelerden de gelen arazözlerle birlikte 150 arazözle destek veriliyor.
Orman müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için canla başla müdahalelerini sürdürüyor.
Video Haberler
- Sapık şeyhten cennet vaadi! Dikkat çeken FETÖ detayı
- Irkçı saldırıya uğrayan işçilerden kan donduran ifadeler
- Emniyet müdüründen maskesiz yurttaşa: Bin TL fazla çek”
- Gazeteci Müyesser Yıldız için 15 dakikalık susma eylemi
- İmamoğlu çiftinden dikkat çeken paylaşım
- Show TV'de 'Cumhuriyet' sözcüğüne sansür!
- Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı