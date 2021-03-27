Hataylı yönetici Rahmi Vardı: "Boupendza’nın test sonucuyla ilgili bir tespit yok"
Hatayspor’un golcü futbolcusu Aaron Boupendza’nın, Gabon Milli Takımı’nda koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler netleşmedi.
Hatay'da Boupendza krizi yaşanıyor. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcu Boupendza’nın ülkesinin milli takımında koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberlere ilişkin, "Şu an Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Öyle bir tespit yok. Geldikten sonra test yapılıp açıklama yapılacak" dedi.
Hatayspor’un golcü futbolcusu Aaron Boupendza’nın, Gabon Milli Takımı’nda koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin ardından Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Vardı, ellerinde tespit edilmiş böyle bir durumun olmadığını vurgulayarak, "Kendi ülkesindeki gazeteciler böyle bir haber yapmış. Kendi takımıyla herhangi resmi bir bağlantı kurulmadı. Şu an Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Öyle bir tespit yok. Geldikten sonra test yapılıp açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.
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