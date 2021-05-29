Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:01

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Hatayspor'un sosyal medya paylaşımı:



