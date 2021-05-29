Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti
Hatayspor, Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Hatayspor'un sosyal medya paylaşımı:
Emre Çolak Atakaş Hatayspor'umuzda— Hatayspor (@Hatayspor_FK) May 29, 2021
Kulübümüz tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/n7X9yrEkZk pic.twitter.com/0WgwkXXEgW
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