Hatayspor Fenerbahçe coşkusu pandemiyi unutturdu!
Ligin 23’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, taraftarların coşkulu karşılamasıyla stada geldi.
Ligin 23’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, taraftarların coşkulu karşılamasıyla stada geldi.
Kamp yaptığı otelden harekete geçen Atakaş Hatayspor otobüsü, şehir merkezinde yüzlerce taraftar tarafından karşılandı. Futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüsün önünü kesen taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle takımlarını desteklediler. Bazı taraftarlar, evlerinin pencere ve balkonundan bayrak salladı, takımın geçişini alkışladı. Antakya Atatürk Stadı’nın önüne kadar gelen kabalık taraftar grubu, polis barikatlarının önünden takımlarının stada geçişi izledi.
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