Hatayspor, Kayserispor'u geçti!
Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Sapunaru, Kolovetsios, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Kvrzic, Pedro Henrique, Fernandes, Alibec
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Selim Ilgaz, Rayane, Akintole, Traore, Diouf
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçını konuk ekip 1-0 kazandı.
5. dakikada Alibec'in ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Atakaş Hatayspor atağında, Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde uygun durumda bulunan Akintole'nin vuruşunda, kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin, Miguel Lopes'i geçtikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
37. dakikada gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılıklı ataklarla geçen 2. yarıda golü konuk ekip buldu. 64. dakikada Diouf skoru ve maçın sonucunu ilan etti: 0-1.
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