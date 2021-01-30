Hatayspor Onursal Başkanı Savaş Boupendza için servet istedi
Dr. Lütfü Savaş, golcü oyuncuları Aaron Boupendza'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirterek, "Bopendza 5 milyon 150 bin Avro ve 5 milyon 250 bin Avro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. 10 milyon Avro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz" dedi.
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, golcü oyuncuları Aaron Boupendza'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirterek, "Bopendza 5 milyon 150 bin Avro ve 5 milyon 250 bin Avro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. 10 milyon Avro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz" dedi.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Atakaş Hatayspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 5-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuk ekipte Onursal Başkan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımı da tebrik eden Başkan Lütfü Savaş, "Çok centilmence bir maç oldu. Biz 5 yıllık periyotta 3'üncü Lig'e düşerken Süper Lig'i tatlandırmaya geldiğimizi söylemiş bir takımız. Centilmence mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar Hatayspor olarak hep futbolu sporu daha centilmence daha güzel hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Yeni genç futbolcuları keşfedip hep Türk futboluna hem de dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem Başakşehir hem de Hataysporumuza başarılar diliyorum. Maç sonucu olarak mutluyuz. 5-1'lik galibiyet ile İstanbul'dan dönüyoruz. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Lütfü Savaş, Hatayspor'un 24 yaşındaki Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ise şunları kaydetti:
"Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz. Biz Hatayspor'a güzel bir tesis yapmak istiyoruz. Farkındaysanız Kamara'yı da aldık. İnşallah o da Hatayspor'a renk katacaktır."
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