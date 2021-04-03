Hatayspor ve Galatasaray'da çok sayıda eksik var

03 Nisan 2021 Cumartesi, 11:45

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak. Maç fazlası bulunan sarı kırmızlı ekip lider Beşiktaş’ın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bugün oynanacak kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray ve Hatayspor’da birçok isim sakatlıkları ve koronavirüs tedavisi sebebiyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Milli takımda koronavirüs testleri pozitif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı olan stoper ikilisi Christian Luyindama ve Marcao’ya ek olarak Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören DeAndre Yedlin de sahada olamayacak. Sakatlıkları devam eden Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui de maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray’da ayrıca Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor. Hollandalı oyuncu bugünkü karşılaşmada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR’DA BOUPENDZA BELİRSİZ

Gabon Milli Takımı’nda koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza’nın yapılan son testlerinde sonucun negatif çıktığı belirtilirken durumunun maç saatinde netlik kazanacağı kaydedildi. 46 puanla yedinci sırada bulunan Hatayspor’da Youssouf Kone ve Alexandros Katranis kart cezaları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Selim Ilgaz, Jean Claude Billong ve Soner Örnek sahada olmayacak.