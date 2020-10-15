Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif

Atakaş Hatayspor Kulübü, 3 futbolcusunun daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA
15 Ekim 2020 Perşembe, 13:05
Hatayspor'da 3 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif
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Atakaş Hatayspor Kulübü, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Erzurumspor maçı öncesi Hatayspor'da 6 futbolcunun COVID-19 test sonucu pozitif oldu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha  test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur."


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