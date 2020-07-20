Hatayspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Hatayspor teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi.
Geçtiğimiz sezon devre arasından sonra Mehmet Altıparmak’ı takımın başına geçiren Akdeniz ekibi, bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen ilk takım olmuştu. Kariyerinde daha önce BB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkartma başarısı gösteren Mehmet Altıparmak, aynı başarıyı Hatayspor’la da gösterdi.
Hatayspor Süper Lig’de kalıcı olmak için çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
TUDOR İDDİASI
Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından yerli ve yabancı birçok isim masaya yatırılırken, yabancı adaylarda Süper Lig’i iyi tanıyan ve bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Igor Tudor’un ön plana çıktığı iddia edildi.
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