Hatayspor'da Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
Hatayspor’da geçen sezon TFF 1’inci Lig’de yaşanan şampiyonlukta takıma önemli katkılar veren Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gökhan Samsunspor ile anlaştı.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da geçen sezon TFF 1’inci Lig’de yaşanan şampiyonlukta takıma önemli katkılar veren Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- ABD'de Trump destekçileri Kongre binasına girdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu spor dünyasıyla buluştu
- ABD Kongre baskınında Babbitt’in vurulduğu an kamerada
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- “Erdoğan’ın gidişini Fahrettin Altun hızlandırıyor”
- Fransızlar 4 şirketi sattı
- Programa katılmayan 5 ülkeden biri Türkiye
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
- Onlar da torpile şaştı
- ABD'de Trump destekçileri Kongre binasına girdi
- Tepkilerin odağındaki Melih Bulu'dan açıklama