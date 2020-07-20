Hatayspor'dan Altıparmak açıklaması
Süper Lig’in çiçeği burnunda ekibi Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildiğine dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada resmi yayın organları haricinde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasından sonra Mehmet Altıparmak’ı takımın başına geçiren Akdeniz ekibi, bitime 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen ilk takım olmuştu. Kariyerinde daha önce BB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nü TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkartma başarısı gösteren Mehmet Altıparmak, aynı başarıyı Hatayspor’la da göstererek 3'te 3 yaptı.
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