Havaalanında futbolculara saldırdılar!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:12

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians taraftarları, Fluminense karşısında alınan mağlubiyet sonrası havalimanında takım otobüsünü bekleyip, futbolculara saldırdı.

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Corinthians geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fluminense maçının ardından taraftarların saldırısına uğradı.

ÖFKELİ KALABALIK TEPKİ GÖSTERDİ

Ligde 15’inci sırada bulunan ve son 9 maçta 4’üncü mağlubiyetini alarak 9 puanda kalan Corinthians’ın öfkeli taraftarları Rio de Janeiro dönüşünde takımı havalanında bekledi. Sao Paolo Havaalanı’nda toplanan öfkeli kalabalık içeriden çıkış yaparak takım otobüsüne doğru gelen futbolculara yoğun tepki gösterince kargaşa çıktı.

FUTBOLCULAR KOŞARAK KAÇTI

Fiziki temaslar ve itiş kakış ile kendilerini otobüse atmaya çalışan futbolcular güvenlik görevlilerinin de çaresiz kalmasıyla çok zor anlar yaşadı. Takımda bazı oyuncular koşarak otobüse kaçmaya çalışırken taraftarların oldukça sinirli olduğu ve hakaretler savunduğu görüldü.

Ayrıca dünyanın en çok corona virüsü vakası görülen ülkelerinden biri olan Brezilya’da, taraftarların maskesiz şekilde futbolculara fiziki temasta bulunması bir başka önemli ayrıntı olarak göze çarptı.

Kaynak: Skor