Havai fişek fabrikasında 7 işçinin öldüğü patlamanın davası yarın: Sendika ve meslek örgütlerinden çağrı var

05 Ocak 2021 Salı, 11:01

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamada, 7 kişi öldü, 127 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından tutuklanan fabrika sahibi Y.C., Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel Ustabaşı E.Ö., İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile tutuksuz sanıklar; diğer fabrika sahibi A.R.E.C. ve Sorumlu Personel A.Ç.’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

108 müştekinin dinlenmesi için 3 gün sürecek olan duruşmada, şüpheliler hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

SENDİKA VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÇAĞRI

Hendek Havai Fişek Patlama Davası İzleme Komisyonu, dava öncesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sadece 2020 yılında ülkemizde 2000’den fazla yurttaşımızı iş cinayetlerinde kaybettik. Yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olan işçiler, güvenceden yoksun biçimde, sendikasız, üstelik salgına rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Geçinme mücadelesi yetmezmiş gibi güvenlik önlemleri alınmamış, denetimleri kağıt üzerinde kalan işyerlerinde, daha fazla kar için daha hızlı üretim baskısı altında çalışırken ölüyorlar.

3 Temmuz 2020 tarihinde, tam 7 ay önce, bunun acı bir örneğini de Sakarya’da yaşadık. Hendek’teki Havai Fişek Fabrikası’nda yaşanan patlamada 7 işçi hayatını kaybetti. Onlarcası yaralandı. Patlama sonrası basına yansıyan görüntüler, bilirkişi raporları ve tanıklık edenlerin ifadelerinden anladık ki, daha önceleri de benzer patlamaların yaşandığı fabrikada felaket çok öncesinden ‘ben geliyorum’ demişti.

Bu nedenle bizler;

-Ülkemizde iş cinayetlerinin artık son bulması ve benzer felaketlerin Sakarya’da bir daha yaşanmaması için,

-Kamu kurumlarının kendilerine yasalarca verilmiş olan denetleme görevlerini, her koşulda eksiksiz ve tarafsız biçimde yerine getirmek zorunda olduğunu güçlü biçimde vurgulamak,

-Kentimizin her köşesinde hayatını çalışarak kazanan binlerce işçinin yalnız ve sahipsiz olmadığını göstermek için,

ve en önemlisi adaletin kamuoyu vicdanını tatmin edecek şekilde gerçekleşmesinin takipçisi olmak amacıyla,

başta emek örgütleri olmak üzere, Sakarya’daki tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşlarımızı 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek olan Havai Fişek Fabrikası Patlama Davası duruşmalarını izlemeye çağırıyoruz."

Hendek Havai Fişek Patlama Davası İzleme Komisyonunda bulunan kuruluşlar;

Eğitim-Sen Sakarya Şubesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sakarya Temsilciliği

Makina Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliği

Mimarlar Odası Sakarya Temsilciliği

Elektrik Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliği

Sakarya Kent Çalışma Derneği