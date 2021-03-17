'Hayat kurtaracak çalışma': “Acil İzmir” mobil uygulaması hizmete girdi

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:02

"Hayat kurtaracak uygulama" Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim İzmir depreminin ardından deprem ve benzeri afetlere hazırlık yapmayı temel öncelik olarak ele aldıklarını ve pek çok çalışma başlattıklarını belirtti. “Acil İzmir” mobil uygulamasının bu doğrultuda hayata geçirilen örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Soyer, “Bu uygulamayı herkesin telefonuna indirmesini, tüm ailesi ile bunu paylaşmasını ve herkesin güçlü bir şekilde duyurmasını istiyorum. Çünkü olası bir felakette bu uygulamayla kurtarılacak çok can olacak” dedi.

"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Depremin ülkenin ve İzmir'in jeolojik gerçekliğinin bir sonucu olduğunu hatırlatan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her felakette bir kez daha hatırladığımız bu gerçeklik, deprem riskine karşı hazırlıklı olmamızı zorunlu kılıyor. 30 Ekim İzmir Depremi’nde arama ve kurtarma çalışmalarının önemini ve bu çalışmalar ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla hayat kurtarabildiğimizi bir kez daha hatırladık. Deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altındaki canlarımızı kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz, AFAD, ilçe belediyelerimiz ve farklı illerden gelen yüzlerce arama kurtarma ekibi, günlerce süren çok yoğun ve hummalı bir çalışma yürütmüştü. Tüm ekiplerin özverili çalışmalarıyla enkazdan 107 yurttaşımızı sağ çıkarmayı başarmıştık. Kaybettiğimiz 117 canımız için yüreğimiz yansa da, 65’inci ve 91’inci saatin sonunda kurtarılan Elif ve Ayda kızlarımız, hepimize umut olmuştu. Bu uygulamamız sayesinde, şeh rimizde meydana gelebilecek olası bir depremde, enkazda mahsur kalan vatandaşlarımızın konumlarının anında itfaiye ekiplerimize ulaştırılmasını ve internete dahi ihtiyaç duymadan “bluetooth” araması ile bulunabilmesini sağlayacağız. Kurtarma ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımızın telefonuna komut gönderebilecek ve siren sesi çaldırarak konumunu tespit edebilecek.”

"UYGULAMA HAYAT KURTARACAK"

Başkan Soyer uygulamanın en yakındaki toplanma alanlarını, uzaklık ve yol tarifi vererek hızlı ve kolay bir şekilde gösterdiğine de dikkat çekerek, “Ayrıca uygulama sayesinde, depremzedeler ve onlara yardımcı olmak isteyen gönüllü¨ yurttaşlarımızın kolaylıkla bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu uygulamayı, deprem öncesi bilgilendirmeleri içerecek ve deprem sonrası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı alabilmesini sağlayacak şekilde tasarladık. Acil İzmir mobil uygulamamız olası bir depremde, her depremzedenin durumunu anlık olarak takip edebileceğimiz ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılana kadar sürekli bilgi akışıyla, hayatta kalması için yapması gerekenleri sesli olarak ileteceğimiz, çok özgün ve yaşamsal bir çalışma” dedi.

"DEPREM SONRASI MUCİZELER BAŞARDIK"

Soyer konuşmasında 30 Ekim İzmir depremi sonrası yaptıkları çalışmaları da şöyle özetledi:

“Kısa zaman içerisinde çok büyük işleri, hatta mucizeleri başardık. Hiçbir vatandaşımızı kış aylarında, soğukta çatısız bırakmayacağız dedik; depremin üzerinden bir ay bile geçmeden İzmir’deki son çadırı söküp tüm depremzedeleri, bir yuvaya kavuşturduk. Başlattığımız dayanışma kampanyası sayesinde; binlerce gıda ve hijyen kolisi haricinde, depremzede vatandaşlarımızın yeni evleri için koltuk, beyaz eşya gibi farklı kalemlerde her türlü ihtiyacını karşıladık. Deprem sonrası en büyük önceliğimiz kentsel dönüşüm dedik; İzmir’de 248 hektarlık alanda yürüttüğümüz büyük dönüşüm seferberliğine hız verdik. En son geçen pazar günü Örnekköy kentsel dönüşüm projemizin 2. etabının temelini attık. 3. etapta tahliye ve yıkım, 4’üncü etabın da ihale ha zırlıkları sürüyor. 'Depremde evi zarar görmüş hiçbir yurttaşımızın hak kaybına uğramasına izin vermeyeceğiz' dedik. Büyükşehir Belediye Meclisimizden riskli yapıların dönüşümü için oybirliği ile karar çıkarttık. Şehrimizdeki binaların riskli olup olmadığını tespit etmek ve herkesin oturduğu evde güvenle oturmasını sağlamak için 'İzmir’in yapı stoku envanterini çıkaracağız' dedik. Bütçemizden 200 milyon liralık kaynak ayırdık. İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladık ve çalışmalara başladık. 'Olası tüm depremlere hazırlıklı olmak için her türlü çalışmayı yürüteceğiz, bilgi teknolojileri ve dijitalleşmenin sağladığı imkânlardan faydalanacağız' dedik. Ve işte bugün olası bir depremde, teknolojinin faydası ile çok daha hızlı müdahale edip daha fazla hayat kurtarmayı mümkün hale getireceğim iz Acil İzmir mobil uygulamasını geliştirdik.”

Böyle hayati bir çalışmayı İzmir’e kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Soyer, “Ülkemize pek çok konuda olduğu gibi öncülük etmek, bizim için çok büyük bir mutluluk. Bugün bir kez daha İzmirli olmaktan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olmaktan bir kez daha gurur duydum. Depremde yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha anıyor; Acil İzmir mobil uygulamamızı geliştiren Bilgi İşlem Dairesi, Harita ve CBS Dairesi Başkanlığımıza, İtfaiye Daire Başkanlığımıza ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

UYGULAMA TANITILDI

Toplantıda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz mobil uygulamayı tanıttı. Temiz, “Kısa sürede hazırladığımız bu hizmeti halkımıza sunmaktan gurur duyuyoruz. Umarım hiçbir zaman bu uygulamayı kullanma ihtiyacımız olmaz. Eğer kullanacak olursak pek çok canı kurtaracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Tatbikat görüntülerinden oluşan tanıtım filminin de gösterildiği tanıtım toplantısına Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

ACİL İZMİR NASIL ÇALIŞIR?

- Acil İzmir mobil uygulaması akıllı telefonların app store ve play store platformlarından ücretsiz indiriyor.

- Deprem sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek “Beni Bul” komutuyla ya da “Enkaz altındayım” butonu ile otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileri ile paylaşabilmesini sağlıyor.

- Enkaz altındaki yurttaşların Bluetooth yayını açılır ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri Arama Kurtarma Ekiplerine iletiyor.

- 17 Mhz ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, depremzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında bulunan yurttaşların sesli komut ile “Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı!” mesajı gönderiliyor.

- Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da arama kurtarma ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesi ile işaret verilebiliyor. Yurttaşlar “güvendeyim” butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebilir, güvende olduklarının bilgisini mesajla paylaşabiliyor.