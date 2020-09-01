Hayatdışında ilk 6 aylık teknik kâr yüzde 127 artarak 4.8 milyar lira oldu

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı ilk 6 aylık teknik veriler, sektörün hayatdışı branşta güçlü bir kârlılığa ulaştığını gösteriyor. Bu durum özellikle ikinci çeyrekte (nisan- mayıs- haziran) daha da belirginleşti.

- Hayatdışı branşta ilk 6 ayda elde edilen teknik kâr geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 126.7 artarak 4 milyar 772 milyon liraya ulaştı. 2020’nin ikinci çeyreğinde elde edilen teknik kâr ise 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 136.8 artarak 2 milyar 824 milyon lira oldu.

- Bu sonuçlarda, düşen hasar ödemelerinin önemli etkisi oldu. Yılın ilk 6 ayında hasar ödemeleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11.6 azalarak 12.4 milyar liraya indi. Yılın ikinci çeyreğindeki hasar ödemesi ise yüzde 23 azalarak 5.2 milyar lira oldu.

Trafikte hızlı artış

- Hayatdışının tümünde yaşanan bu olumlu performansta iki büyük alt branş; zorunlu trafik ve kasko önemli etki yaptı.

- Geçen yılın ilk 6 ayında 801.2 milyon lira teknik zarar açıklanan zorunlu trafik sigortasında bu yıl 792.8 milyon lira kâr elde edildi. Yılın ikinci çeyreğinde ise kâr 727.5 milyon lira oldu. 2019’un aynı döneminde 423 milyon lira zarar açıklandı.

- Zorunlu trafik kapsamında ödenen hasar ise ilk 6 ayda yüzde 5.4 azalarak 4.6 milyar lira, ikinci çeyrekte de yüzde 16.8 azalarak yaklaşık 2 milyar lira oldu.

- Kaskoda ise teknik kâr ilk 6 ayda yüzde 85.2 artarak 1.6 milyar lira, ikinci çeyrekte de yüzde 68.5 artarak 917.1 milyon liraya çıktı. Hasar ödemeleri de, ilk 6 ayda yüzde 19.3 azalarak 2.2 milyar lira, ikinci çeyrekte yüzde 32.2 azalarak 842.4 milyon lirada kaldı.

Hayatta yüzde 46

- Özellikle mayıs ayı sonrası bireysel kredilerdeki artışla güçlenen hayat branşında, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42.6 yükselişle 1 milyar 363 milyon liralık teknik kâra ulaşıldı. Bu kâr ikinci çeyrekte yüzde 41 artışla 648.1 milyon lira oldu.

- Ödenen hasarlar ise ilk 6 ayda yüzde 46.8 artarak 2.2 milyar lira, ikinci çeyrekte de yüzde 36.1 artarak 932.2 milyon liraya çıktı.

Altyapıda 200 milyon dolarlık potansiyel var

Türkiye’nin son 10 yıllık yatırım projelerini değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, durumu sektör açısından şöyle değerlendirdi: “Gerçekleştirilen ve 2023 hedefleri çerçevesinde planlanan toplam 400 milyar dolarlık yatırım havuzu bulunuyor. Ulaşım, sağlık, telekom, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarının başı çektiği projeler, sigorta sektöründe 200 milyon dolarlık bir potansiyel barındırıyor.” Ayrıca bunlardan elde edilen primlerin bir kısmının reasürans vasıtasıyla yurtdışı pazarlara transfer edildiğini belirten Çiftçi, önde gelen reasürans firmalarının Türkiye’deki bu yatırımların risklerine iştirak ettiğini ve yakından izlediğini kaydetti.

Tamamlayıcı sağlıkta indirim fırsatı sundu

Anadolu Sigorta’nın, “ilk kez” tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak olan müşterilerine sektördeki en avantajlı indirim fırsatını sunduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında, 18-45 yaş arasında olan ve anlaşmalı sağlık kurumu ağı olarak B Network ve C Network’ten seçim yapan müşterilere çeşitli indirimler yapılacak. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, “Kanser, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi en zorlu hastalıklarda dahi tedavi masraflarını, sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelir gelmez, bekleme süresi olmaksızın karşılıyoruz. Sağlık, her bireyin güvende hissetme ihtiyacı duyduğu bir öncelik” dedi.

‘Araç kaskolarında normalleşme başladı’

Özellikle Covid-19 salgınının yoğun olarak yaşandığı mart, nisan ve mayıs aylarında kasko branşında gerek yeni poliçe satışlarında gerek yenilemelerdeki düşüşlere dikkati çeken Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte kaskoda da normalleşme yaşanmaya başladığını belirtti. Gülen şöyle devam etti: “Bankaların bu süreçte araç kredisinde uyguladıkları faiz oranlarını önemli oranda düşürmesiyle birlikte artan araç satışları sigorta sektöründe sıçrama etkisi yarattı.”

‘Dijital gücümüz pandeminin etkilerini sildi’

Sigorta Cini Başkanı Erdem Aydınlı, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yılın ilk yarısını büyüme ile tamamladıklarını açıkladı. Özellikle sağlık sigortası performanslarına atıf yapan Aydınlı, “Dijitalleşme yatırımları ve teknolojik altyapımız sayesinde, sigorta mağazalarımızı açamadığımız dönemde bile müşterilerimize uzaktan da olsa hizmet vermeyi sürdürdük. Dijital gücümüz pandeminin etkilerini sildi” dedi. Erdemli ayrıca, devlet destekli alacak sigortalarında ivmelenme beklediğini vurguladı.