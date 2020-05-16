Hazal Kaya: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 19:08

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait instagram hesabında canlı yayına katılan oyuncu Hazal Kaya, annelik ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadınlara yönelik psikolojik şiddete dikkar çeken oyuncu Hazal Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir."