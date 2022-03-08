Hazine, 8,3 milyar TL'lik borçlanma yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalesiyle 8 milyar 326,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunu yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 22,16, bileşik faiz ise yüzde 22,43 oldu.
Nominal teklifin 5 milyar 277 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 436 milyon lira, net satış 2 milyar 36,8 milyon lira olarak kaydedildi.
1 MİLYAR 800 MİLYON LİRALIK SATIŞ
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede basit faiz yüzde 23,93, bileşik faiz ise 25,36 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 792,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 595 milyon lira, net satış 1 milyar 589,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 493 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 8 milyar 326,1 milyon lira borçlandı.
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