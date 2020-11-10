Hazine Bakanlığı’yla ilgili belirsizlik sürse de mali piyasalar umut satın alıyor

10 Kasım 2020 Salı, 06:00

Geçen hafta sonu Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Murat Uysal’ın yerine Naci Ağbal’ın atanması ve bunu takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyadan istifasını açıklamasının ardından, henüz yeni görevlendirme netleşmese de ekonomi politikalarında değişim olacağı beklentisiyle dolar/TL tarihi zirvelerinden sert geriledi. Yeni TCMB Başkanı Ağbal’ın dün sabah saatlerinde yaptığı ilk resmi açıklamanın da etkisiyle TL’de dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5 civarında oluşurken TL’de en son benzer seviyedeki kazanç 2018 üçüncü çeyrekte yaşanmıştı. Dolar kuru dün 8.02-8.44 lira arasında, Avro kuru da 9.47-9.96 lira arasında aşağı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’nde ise hızlı bir yükseliş görüldü. Endeks en yüksek 1235 puana kadar çıkarken, günü yüzde 3.3 artışla kapattı. Bankacılık hisseleri özellikle olumlu etkilendi.

HER ŞEYİN TERSİ

Gelişmeleri yorumlayan uzmanlardan Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım, “Ağbal’ın açıklamasıyla birlikte piyasadaki soru işaretlerini gidermesi önemliydi. Açıklama TL’de olumlu etki yarattı. Belirsizlik piyasayı rahatsız eder. Geçen hafta ara toplantı olacak mı, olmayacak mı belirsizliği piyasada fazlasıyla vardı ve TL üzerinde ciddi bir baskı unsuruydu” dedi. Son gelişmeleri sosyal medya hesaplarından yorumlayan ekonomistlerden Mahfi Eğilmez ise şu vurguyu yaptı: “Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor ardından Maliye Bakanı istifa ediyor ve ülkenin parası değer kazanıyor. Memleket, bilinen her şeyin tersini kanıtlama merkezi gibi.” Atama ve istifa öncesi TL’nin dolar karşısındaki son 3 yıldaki değer kaybı yüzde 55 civarındaydı.

AĞBAL, 19 KASIM’DAKİ TOPLANTIYI BEKLİYOR

Yeni görevinde ilk resmi açıklamasını dün yapan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu vurgudı. Ağbal, “Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” dedi.

İSTİFANIN ABD SEÇİMLERİYLE İLİŞKİLİ OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası dünya basınında da geniş yer buldu. Amerikan New York Times (NYT), Albayrak’ın istifasının ABD’deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü: “Albayrak’ın görevinin bir kısmı da Beyaz Saray ile ilişkileri, Başkan Trump’ın kızı Ivanka ve kocası Jared Kushner ile olan arkadaşlığı sayesinde yürütmekti. Albayrak ve Kushner, WhatsApp üzerinden iletişim kuruyordu. Albayrak’ın geçen yıl Beyaz Saray’da Trump ile görüşmesini sağlayan şey de buydu.” NYT haberinde, “Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk Lirası’nın ise batmakta olduğu” yorumu yapıldı. İngiliz Financial Times gazetesi, “Erdoğan’ın damadı Maliye Bakanlığı’ndan istifa etti” ifadelerini kullandı. Gazete, Albayrak’ın yakın çevresindekilerin de bu karardan habersiz olduğunu yazdı. ABD merkezli ABC News ise Türkiye’nin 2018’de girdiği krizin yaralarını sarmaya çalıştığını ve Albayrak’ın bu süreçteki ekonomi yönetiminin büyük eleştiri aldığını aktardı.