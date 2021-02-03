Hazine dünkü değişim ihaleleriyle Mayıs-Haziran itfalı 2.4 milyar TL borcu 10 yıl vadeye öteledi
Hazine dün iki değişim ihalesiyle Mayıs ve Haziran vadeli yaklaşık 2.4 milyar lira borç geri ödemesini 2030 yılına öteledi.
Hazine dünkü değişim ihaleleriyle Mayıs-Haziran itfalı 2.4 milyar TL borcu 10 yıl vadeye öteledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilk ihalede, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu senet ihraç edildi.
İhalede ortalama bileşik faiz %13.02, nominal teklif 483.5 milyon lira, net satış 168.4 milyon lira oldu.
İkinci ihalede 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz senet geri alınarak karşılığında 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu senedi ihraç edildi.
İhalede ortalama bileşik faiz %13, nominal teklif 3.35 milyar lira, net satış 2.2 milyar lira oldu.
Kaynak: Reuters
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