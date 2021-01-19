Hazine eurobond ihracı için Citi, Goldman ve JPMorgan'a yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıllık eurobond ihracına çıkıyor. Citi, Goldman ve JPMorgan'a yetki verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eurobond ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verdi. Hazine geçen yılın son borçlanmasına 25 Kasım tarihinde çıkmış, ihraç tutarı 2.25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Tahvilin kupon oranı yüzde 5.95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.
Geçen yıl toplam dört kez borçlanmaya çıkılırken Hazine'nin yabancı para cinsinden toplam borçlanması 8.75 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu yıla ilişkin finansman programı çerçevesinde 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar ABD Doları tutarı karşılığında finansman sağlanmasının öngörüldüğü belirtilmişti.
Bugün itibarıyla Türkiye'nin 5 yıl vadeli eurobond faizi yüzde 4.62, 10 yıllıkların faizi yüzde 5.79 seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: Bloomberg HT
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş