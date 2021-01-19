Hazine eurobond ihracı için Citi, Goldman ve JPMorgan'a yetki verdi

19 Ocak 2021 Salı, 15:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eurobond ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verdi. Hazine geçen yılın son borçlanmasına 25 Kasım tarihinde çıkmış, ihraç tutarı 2.25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Tahvilin kupon oranı yüzde 5.95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.

Geçen yıl toplam dört kez borçlanmaya çıkılırken Hazine'nin yabancı para cinsinden toplam borçlanması 8.75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıla ilişkin finansman programı çerçevesinde 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar ABD Doları tutarı karşılığında finansman sağlanmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

Bugün itibarıyla Türkiye'nin 5 yıl vadeli eurobond faizi yüzde 4.62, 10 yıllıkların faizi yüzde 5.79 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: Bloomberg HT