Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi mesajı: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

13 Ekim 2020 Salı, 11:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin "OECD’de bir, dünyada ikinciyiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin sanayi üretimindeki artışın OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ) ülkeleri arasında birinciliğe taşıdığını açıkladı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi ağustos ayında yıllık yüzde 10.4 artış kaydetti.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından şu ifadeyi paylaştı: “OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.”



