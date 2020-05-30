HDP Batman İl Eş Başkanları gözaltına alındı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:21

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP il binasına operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin il binasında yaptığı aramada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterinin de olduğu bazı doküman ile bilgisayarlara el konuldu.

Operasyonda HDP Batman İl Başkanları Fatma Ablay ve Ömer Kulpu gözaltına alındı.