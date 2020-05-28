HDP Cizre ilçe binasını yakma girişiminde bulunan zanlı yakalandı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 17:21

Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP ilçe binasını yakma girişiminde bulunduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 01.00 sularında HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe verildiği ifade edilerek İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce olaya ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmada olayı gerçekleştirildiği değerlendirilen M.B'nin 14.10'da gözaltına alındığı aktarılarak konuyla ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, partisinin Cizre ilçe binasına yönelik saldırıyı Meclis gündemine taşıyarak, “HDP’ye sistematik saldırıların amacı nedir” diye sordu.

Kaçmaz, parti binasına yönelik daha önce iki kez benzer saldırıların gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “En son 28 Mayıs tarihinde parti ilçe binamızın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin parti binasını ateşe vermeye çalıştığı ortaya çıkmıştır. Görüntülerde ilçe binamıza girmeye çalışan bir kişi, daha sonra içeri giremeyince bina kapısını ateşe vererek, kolayca yerinden uzaklaşmıştır" dedi.

Kaçmaz, saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu:

Türkiye’nin 3.büyük siyasi partisi olan HDP’ye yapılan sistematik saldırıların amacı nedir?

Daha önce Cizre ilçe binamıza saldırıda bulunan kişi veya kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Saldırı ile alakalı gözaltına alınan veya tutuklanan kişiler var mıdır?

28 Mayıs’ta HDP Cizre İlçe binasını ateşe vermeye çalışan ve güvenlik kamerasında görüntülenen kişi kimdir? Bu kişi hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?

Cizre gibi küçük bir ilçede siyasi bir partiye yapılan bu saldırıların sorumlularının bulunmamasının izahı nedir?

Türkiye’nin 3.büyük siyasi partisine bu saldırıyı yapan kişi veya kişilerin ve bu saldırı emrinin verenlerin açığa çıkarılıp yargılanmaları için bir girişimde bulunacak mısınız?