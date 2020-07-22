HDP Eşbaşkanı Sancar: Bu rejim dikiş tutmuyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin grup toplantısında Suruç’ta yaşanan katliamı anarak başladı. Suruç’ta yaşanan katliamın ardından Türkiye’nin karanlık bir döneme girdiğini anlatan Sancar, “16 Nisan 2017 referandumu ile adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri yeni bir düzen kurdular. Bu düzen gerçek anlamda OHAL’i kalıcılaştırma anlamına geliyordu. Amaç OHAL’i sürekli kılmaktı. Kalıcı OHAL rejimleri düşman yaratmadan yaşayamaz. Mutlaka düşmana ihtiyaçları var. Sürekli bir gerilime, kamplaşmaya ve kutuplaşmaya ihtiyaçları vardır” dedi.

‘TOPLUM RIZA VERMİYOR’

Sancar, yeni sistemde yargının topluma hiza vermek için bir sopaya dönüştürüldüğünü; basının susturulduğunu belirterek, “Bu toplum bu rejime rıza vermiyor. Bunu görmemiz gerekiyor. 16 Nisan 2017 referandumu OHAL şartlarında gerçekleşti, bütün hile ve devlet imkânları kullanılmasına rağmen ancak küçük bir farkla evet çıkmıştır o referandumdan. Aslında rejimin dikiş tutmayacağı o gün açıkça belli olmuştur” diye konuştu. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan seçimlerde iktidar için büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Sancar, “Demokrasi güçleri dayanışmayı ve demokrasi mücadelesini, haysiyet mücadelesini ciddiyetle sürdürdükleri müddetçe bu rejimin dikişleri er geç çözülecektir” ifadelerini kullandı.

‘UTANDIRAN İKİ OLAY’

Sancar; geçen hafta HDP’yi derinden sarsan ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandığını belirterek, “Partimize mensup iki milletvekili kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldiler. Bu tür olaylarla gündeme gelmek elbette bizi sarsar. Saflarımızda bu çirkinliklerin yaşanması elbette bizi utandırır. Ama HDP’nin ilkeleri sağlamdır, değerleri köklüdür. Bu değerlerin bu ilkelerin en güçlü sütunu kadın mücadelesidir. Bu parti kadın mücadelesi ile var olmuş bir partidir. Kadın meclisi HDP’nin omurgasıdır” diye konuştu.

Eşine şiddet uyguladığı belirtilen Mensur Işık ile ilgili gerekli kararın Merkez Disiplin Kurulu’nda alınacağına işaret eden Sancar, “Kusurumuz varsa kendi içimizde bunun gereğini yerine getiririz. Bir eksiğimiz varsa halkımıza hesap vermekten asla kaçınmayız” değerlendirmesini yaptı.