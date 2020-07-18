HDP İl Eşbaşkanı ve CHP’li üyelerden 9 kişi tutuklandı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında kentte 14 Temmuz günü HDP yöneticileri, üyelerine yönelik yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 29 kişiden aralarında HDP İl Eş başkanı Aydın ve CHP Şehitkamil Belediyesi meclis üyeleri Hurşit Besle ile Adnan Erol’un da bulunduğu 14 kişinin Emniyet’teki sorguları tamamlandı.

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra savcılığa ifade veren 14 kişiye “terör örgütü üyeliği” suçlaması yöneltildi.

Gözaltına alınanlara 31 Mart yerel seçim sürecinde yürüttükleri çalışmalar, katıldıkları toplantılar, teknik ve fiziki takip, telefon kayıtlarına ilişkin sorular yöneltildi. İfadelerin tamamlanmasının ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliği’ne sevk edilen HDP’li Aydın, CHP’li Erol ve Besle ile birlkte 6 kişi tutuklandı. Diğer 5 kişi ise ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.