HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla bir kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şühpeli, adliyeye sevk edildi.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.
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