HDP’den tutuklamalara ilişkin açıklama: “Meydan okuyoruz; faşizme karşı direniş, ülkeye demokrasi ve adalet”

03 Ekim 2020 Cumartesi, 18:05

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), gözaltı operasyonları ve güncel gelişmelere ilişkin dün yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı. “Faşizme karşı direniş, ülkeye demokrasi ve adalet!” başlıklı açıklamada saldırılara karşı özgürlük mücadelesini yükseltileceği yol haritası olarak belirlendiği vurgulandı.

HDP’nin tutuklamalara ilişkin açıklaması şöyle:

“AKP/MHP iktidar bloğu, ülkenin her tarafına yaydığı baskı, sindirme, korku ve umutsuzluk iklimini içeride ve dışarıda çatışma, savaş ve gerginlik politikasıyla sürdürürken, yargı ve kolluk güçleri eliyle bütün muhalefet dinamiklerini bastırmayı hedeflemektedir. Faşizm, toplumun direnen, umut ve moral kaynağı olan güçlerine yönelerek büyük bir umutsuzluk ve yılgınlık yaratmak istemektedir.

İktidar, demokratik mücadele dinamiklerini eritmek ve bir araya gelmelerini önlemek için tüm ideolojik aygıtlarını ve zor araçlarını devreye koymuş, başta partimiz HDP olmak üzere muhalif ve toplumsal mücadele yürüten tüm siyasi partileri, meslek odalarını, sendikaları, dernekleri, inanç gruplarını, kadın ve gençlik örgütlerini ortadan kaldırmaya; vicdanlı olan yazar, aydın ve sanatçıları yargı eliyle sindirmeye çalışmaktadır.

Partimize yönelik siyasi kırım operasyonlarının hedefinde de sadece HDP’nin değil partimiz şahsında bütün adalet ve demokrasi mücadelesini yürütenlerin mücadelesine, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet iradesine, ortaya konulan kadın özgürlükçü sisteme, kadın kırıma karşı kadınların ortak mücadelesine saldırı olduğunu biliyoruz. Son olarak partimizin önceki dönem MYK üyeleri ve milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen siyasal etikten ve hukuktan yoksun iktidar operasyonu karşısında açığa çıkan dayanışma havası bu tespitimizin ispatı niteliğindedir.

Ülkeyi mutlak bir karanlığa sürükleyen AKP-MHP faşizmine karşı demokrasi ve özgürlük seçeneğinin hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuz, partimize gönül vermiş halklarımızın ve faşizmin sınır tanımaz saldırganlığı karşısında demokratik direnişin gerekliliğine inanan milyonların etkili bir ortak mücadele hattını örmesi gerekliliğinin tarihsel önemi ve bilinciyle toplanmıştır.

Toplantımızda Kürt halkının ve Türkiye halklarının demokrasi ve adalet mücadelesine karşı başlatılan bu nefes aldırmayan saldırı dalgasına karşı özgürlük mücadelesini yükseltmek önümüzdeki dönemin temel yol haritası olarak belirlenmiştir.

Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız mücadele döneminin kaybedeni AKP/MHP iktidarı ve politikaları; kazananının demokrasi ve özgürlük mücadelesi olacağını şimdiden ilan ediyoruz!

Bu inanç ve bilinçle coğrafyamızın tüm ezilen kimliklerine sesleniyoruz. HDP varoldukça adalet, demokrasi ve özgürlük umudu dimdik ayakta olacaktır!

Ve Meydan okuyoruz!

Faşizme karşı direneceğiz, ülkeye demokrasi ve adaleti hep birlikte getireceğiz!”