HDP'li Beştaş'tan Arınç'ın açıklamarına yanıt
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarını değerlendirdi. Beştaş, “Geçmişiyle beraber değerlendirecek olursak ve hala sarayda görev yaptığını düşünecek olursak, Cumhurbaşkanından bağımsız ya da bilgisi dışında olduğunu hiç kimse düşünmez, biz de düşünmüyoruz. Burada bir kavga olduğu, bir çöküşü önlemeye çalışma çabası olduğunu tüm Türkiye tartışıyor. Bu Erdoğan'dan bağımsız değil" ifadelerini kullandı.
Beştaş, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarına, “fitne-fesad” şeklinde karşılık verdiğini söyleyen Beştaş, “Geçmişiyle beraber değerlendirecek olursak ve hala sarayda görev yaptığını düşünecek olursak, Cumhurbaşkanından bağımsız ya da bilgisi dışında olduğunu hiç kimse düşünmez, biz de düşünmüyoruz. Burada bir kavga olduğu, bir çöküşü önlemeye çalışma çabası olduğunu tüm Türkiye tartışıyor. Bu Erdoğan'dan bağımsız değil. Belli ki ortaklarını rahatsız etti. Onların basıncı ile fitneye dönüştü mesele. Ortaklar da rahatsız oldu ortaklıkta çatırdıyor, çöküşü durduramıyor. AKP seçmeninde de olan rahatsızlığı gidermeye, toplumda kendilerine yeni bir kanal açma çabası olduğunu görüyoruz. Kendi seçmenlerini konsolide etmek ve Kürt seçmene de Kürt halkını da oy vermeye ikna etmek gibi ucuz manevralar bunlar. Bu manevralara hiç kimse itibar etmedi, biz de etmiyoruz. Bugün derhal, mümkünse sadece siyasi sebeplerle cezaevinde tutulan rehinlerin tümü bırakılmalıdır. Demirtaş ve Kavala etrafında bu tartışma yürüyor ama hepsinin derhal bırakılması gerekiyor. Arınç'ın söylediği bir sözün altına da imza atmak istiyorum. Herkes Devran'ı okusun” dedi.
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