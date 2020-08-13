HDP'li Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, partisinden istifa etti.

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 31 Mart seçimlerinde Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2020 Perşembe, 22:35
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde 8 bin 980 oy alarak Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa etti. 

Görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan Aygören, yerel seçimlerde yüzde 50.86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti.


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