HDP'li Ebru Günay AYM'nin kararını değerlendirdi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partilerinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilmesi halinde halkın vicdanında derin yaralar açılmış olacağını savundu.
HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin HDP'nin kapatılması istemine ilişkin iddianameyi "mesnetsiz" bulduğu gerekçesiyle iade ettiğini belirtti.
İddianamenin hukuki değil, siyasi olduğunu söyleyen Günay, "Hukuki zeminden bu kadar yoksun bir iddianame eğer kabul edilseydi, halkın vicdanında derin yaralar açılırdı. Dolayısıyla AYM, bu kararı vererek en azından şimdilik demokratik siyasete ve evrensel hukuka aykırı olan bu oyunun bir parçası olmamıştır." dedi.
Günay, AYM'nin iade kararıyla, kendilerinin dile getirdiği gerçekleri teyit ettiğini kaydederek şöyle devam etti:
"Bırakın bu metnin bir hukuki metin olmasını, herhangi bir polis karakolunun hazırlayacağı bir tutanağın ciddiyetinden dahi yoksun bir metindi. Görevlendirilen raportörün ve Anayasa Mahkemesinin kararı, bizler açısından 'Bu kadar hukuk garabeti de fazla' anlamına gelmektedir."
BAHÇELİ'YE YANIT
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmeleri olduğunu ifade eden Günay, "AYM, demokratik hukuk devletlerinde bir gereklilik, bir zorunluluktur. Anayasal denetim açısından bir zorunluluktur. Dolayısıyla AYM'nin hedef alındığı bir ülkede anayasal bir kaos yaratılmak istenmektedir." diye konuştu.
Günay, AYM'nin kararlarına dönük eleştirileri olabileceğini ancak AYM'nin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Video Haberler
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bahçeli: AYM'nin kapanması ertelenemez bir hedef