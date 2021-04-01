HDP'li Ebru Günay AYM'nin kararını değerlendirdi

01 Nisan 2021 Perşembe, 15:34

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin HDP'nin kapatılması istemine ilişkin iddianameyi "mesnetsiz" bulduğu gerekçesiyle iade ettiğini belirtti.

İddianamenin hukuki değil, siyasi olduğunu söyleyen Günay, "Hukuki zeminden bu kadar yoksun bir iddianame eğer kabul edilseydi, halkın vicdanında derin yaralar açılırdı. Dolayısıyla AYM, bu kararı vererek en azından şimdilik demokratik siyasete ve evrensel hukuka aykırı olan bu oyunun bir parçası olmamıştır." dedi.

Günay, AYM'nin iade kararıyla, kendilerinin dile getirdiği gerçekleri teyit ettiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Bırakın bu metnin bir hukuki metin olmasını, herhangi bir polis karakolunun hazırlayacağı bir tutanağın ciddiyetinden dahi yoksun bir metindi. Görevlendirilen raportörün ve Anayasa Mahkemesinin kararı, bizler açısından 'Bu kadar hukuk garabeti de fazla' anlamına gelmektedir."

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmeleri olduğunu ifade eden Günay, "AYM, demokratik hukuk devletlerinde bir gereklilik, bir zorunluluktur. Anayasal denetim açısından bir zorunluluktur. Dolayısıyla AYM'nin hedef alındığı bir ülkede anayasal bir kaos yaratılmak istenmektedir." diye konuştu.

Günay, AYM'nin kararlarına dönük eleştirileri olabileceğini ancak AYM'nin kapatılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.