Şevin Alaca tahliye edildi

Kars Belediyesi Eş Başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şevin Alaca tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 09:50
Şevin Alaca tahliye edildi
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Kars Belediyesi Eş Başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şevin Alaca tahliye edildi.

Şevin Alaca’nın 3’üncü duruşması Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılanan Şevin, duruşmaya Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Görülen duruşmada Şevin Alaca tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Kars’ta HDP’lilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca ile birlikte 15 kişi tutuklanmıştı.



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