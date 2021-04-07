Şevin Alaca tahliye edildi
Kars Belediyesi Eş Başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şevin Alaca tahliye edildi.
Kars Belediyesi Eş Başkanlığı görevini yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şevin Alaca tahliye edildi.
Şevin Alaca’nın 3’üncü duruşması Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılanan Şevin, duruşmaya Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Görülen duruşmada Şevin Alaca tahliye edildi.
NE OLMUŞTU?
Kars’ta HDP’lilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca ile birlikte 15 kişi tutuklanmıştı.
Video Haberler
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!