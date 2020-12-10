HDP'li Kaçmaz'dan TBMM'de "terörist" söylemlerine tepki

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve partililere yönelik "terörist söylemlerine tepki göstererek, "Çirkin bir şekilde bize hakaret edenler bilsinler ki; her seferinde ettikleri hakaretleri misliyle iade edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 17:27
HDP'li Kaçmaz'dan TBMM'de
Abone Ol google-news

HDP'li Hüseyin Kaçmaz, Selahattin Demirtaş'a ve diğer partililere yönelik "terörist" ithamlarına TBMM kürsüsünden yanıt verdi.


HDP'ye yönelik "terörist" söylemlere sert sözlerle yanıt veren Hüseyin Kaçmaz, "Yoldaşlarımıza ve bize 'terörist' diyenlere, ettikleri bu hakaretleri misliyle iade ediyorum ve kendilerine, 'terörist sizsiniz' diyorum. Çirkin bir şekilde bize hakaret edenler bilsinler ki; her seferinde ettikleri hakaretleri misliyle iade edeceğiz" şeklinde konuştu. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler