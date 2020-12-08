HDP’li Paylan, Erdoğan’ın 2021’de alacağı maaşların toplamını açıkladı

08 Aralık 2020 Salı, 11:19

HDP'li Garo Paylan, 2021 yılı bütçesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bütçenin daha adaletli olması için mücadele edeceklerini, bütçenin sokağa da yansıması gerektiğini ifade eden Garo Paylan, Erdoğan'ın 2021'de alacağı maaşların toplamını da açıkladı. Paylan, Erdoğan'ın 88 bin TL Cumhurbaşkanlığı maaşı, 35 bin TL de emeklilik maaşı alacağını açıkladı. Paylan'ın açıklamasına göre Erdoğan 2021 bütçesine göre toplam 123 bin TL maaş alacak.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin 2 bin 600 - 2 bin 700 lira civarında olacağını öne süren Garo Paylan, " 'Bu ücret bana yetiyor' diyorsanız sessiz kalmaya devam edin. Ama 'Bununla geçimimi sağlayamam' diyorsanız bu sefalet ücretine itiraz etmeniz gerekiyor. Biz HDP'lilere göre, asgari ücret vergiden muaf 4 bin TL olmalıdır" dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Önümüzdeki yılıda bir seçimin olacağını belirten Paylan, "2021 yılı seçim yılı olması büyük ihtimal. Çünkü ülke kriz içinde ve iktidar yönetemiyor. Bütün partilerin bu faşist cepheye karşı bir araya gelmesi ve bu girdaptan Türkiye'yi nasıl çıkaracağımız konusunda bir yol haritası çizmeliyiz" dedi.