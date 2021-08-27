HDP'li Turan'dan 'AB hibeleri AKP'ye gitti' çıkışı: Kanıtlar var

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:21

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere verilen IPARD kırsal kalkınma hibesinin AKP’lilere verildiği iddia edildi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan

Turan, önergesinde; 2021 yılı IPARD Kırsal Kalkınma hibeleri alan isimlerden birisinin AKP Mardin Kızıltepe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Seyfettinoğlu, diğer ismin ise Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Faruk Çakar’ın yeğeni, AKP Diyarbakır Bağlar ilçe başkan adayı Serkan Bedirhanoğlu olduğunu ifade etti.

Turan, önergesinde; “IPARD kırsal kalkınma kapsamında verilen hibelerin AKP’li olanlara verildiği doğru mudur? Sercan Seyfettinoğlu ile Serkan Bedirhanoğlu’nun aldığı hibeler hangi kriterlere göre verilmiştir? IPARD kırsal kalkınma kapsamında hibe alanlardan kaç kişinin AKP’ye üyeliği bulunmaktadır?” diye sordu.

Turan, yaptığı açıklamada; IPARD kırsal kalkınma programı kapsamında verilen desteklerin kimlere dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda kamuoyuna yönelik detaylı bilgilendirme yapılması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından IPARD desteğini kazanan kişilerin isimleri ve proje isimleri dışında başka herhangi bir bilginin paylaşılmadığını aktardı.

Sercan Seyfettinoğlu ve Serkan Bedirhanoğlu’nun destek aldığına yönelik fotoğraflar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından paylaşıldı. Sercan Seyfettinoğlu’nun “besi sığırcılığı, yetiştiriciliği” için 100 bin liralık hibe aldığı; Serkan Bedirhanoğlu’nun 100 bin liralık “zom koyun işletmesi” projesi için 100 bin liralık hibe desteği aldığı paylaşıldı.

“AKP’LİLERE GİTTİĞİNE DAİR KANITLAR VAR”

“IPARD hibelerini almanın bir yolunun AKP’li olmaktan geçip geçmediğini merak ediyoruz” diyen HDP’li Turan, “Kırsalda özellikle taşrada bu hibelerin yüzbinlerce lirasının AKP’lilere gittiğine dair kuvvetli şüpheler ve hatta kanıtlar var” dedi.

Turan, şu değerlendirmeyi yaptı: